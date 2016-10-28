Іноземця засудили до 6 років за пограбування квартири на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Іноземця засудили до 6 років позбавлення за вчинення крадіжки поєднаної з проникненням у житло у місті Богуслав на Київщині. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Київської області.
Установлено, що раніше судимий 31-річний громадяни Грузії проник у квартиру та викрав грошові кошти, колекцію старовинних монет, макет пістолета Макарова, ювелірні вироби та інше майно, завдавши потерпілому збитків на загальну суму понад 10 тисяч гривень.
Дії зловмисника кваліфіковано за ч.3 ст.185 (таємне викрадення чужого майна, поєднане з проникнення у житло) КК України.
Іноземцю призначили покарання у вигляді 6 років позбавлення волі.