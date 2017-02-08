Иностранца, который обокрал шесть квартир, осудили в Киеве

По информации пресс-службы, злоумышленников задержали оперативные работники. Они признались в совершенных преступлениях. Правонарушителями оказался уроженец соседнего государства, ранее судимый за аналогичное преступление, и житель Киевской области.

"Товарищи сначала ставили пластиковые "метки" в дверях своих "жертв", а потом, выжидая подходящий момент, взламывали входные замки. Мужчины похищали деньги, золотые украшения, коллекционные вещи, мобильные телефоны, одежду, бытовую и цифровую технику. Награбленное злоумышленники делили между собой и распоряжались по своему усмотрению", - сообщили правоохранители.

Приговором Оболонского районного суда в г. Киеве иностранца за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины, приговорили к четырем годам лишения свободы, а его сообщник получил три с половиной года лишения свободы.

Как сообщал УНН, Киевский суд арестовал иностранца за многомиллиардные финансовые махинации.