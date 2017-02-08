Іноземця, який обікрав шість квартир, засудили у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. У Києві до 4 років позбавлення волі засудили іноземця, який разом зі спільником протягом двох місяців обікрав шість столичних квартир, завдавши потерпілим матеріальної шкоди на майже мільйон гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Києва.
За інформацією прес-служби, зловмисників затримали оперативні працівники. Вони зізналися у скоєних злочинах. Правопорушниками виявився уродженець сусідньої держави, раніше судимий за аналогічний злочин, та житель Київщини.
“Товариші спочатку ставили пластикові „мітки“ у дверях своїх „жертв“, а тоді, вичікуючи слушний момент, зламували вхідні замки. Чоловіки викрадали гроші, золоті прикраси, колекційні речі, мобільні телефони, одяг, побутову та цифрову техніку. Награбоване зловмисники ділили між собою та розпоряджалися на власний розсуд”. — повідомили правоохоронці.
Вироком Оболонського районного суду у місті Києві іноземця за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, засуджено до чотирьох років позбавлення волі, а його спільник отримав три із половиною роки позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, Київський суд заарештував іноземця за багатомільярдні фінансові махінації.