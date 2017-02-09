Иностранца, из-за которого в ДТП погибли четыре человека, будут судить в Хмельницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. В Хмельницкой области будут судить иностранца, из-за которого в дорожно-транспортном происшествии четыре человека погибли и тринадцать пострадали. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Хмельницкой области.
Так, прокуратура Хмельницкой области утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении гражданина Республики Молдова по обвинению в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц (ч. 3 ст. 286 УК Украины).
Отмечается, что ДТП произошло в середине октября прошлого года вблизи села Гуменцы Каменец-Подольского района.
Досудебным следствием установлено, что обвиняемый, управляя грузовым автомобилем DAF с полуприцепом, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с задней частью полуприцепа с автомобилем Mercedes-Benz Sprinter.
В результате этого пострадали семнадцать человек. Четверо пассажиров микроавтобуса получили несовместимые с жизнью травмы, еще двенадцать пассажиров этого авто и водитель - получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Как сообщал УНН, двое харьковчан погибли от столкновения джипа с бензовозом в Ровенской области.