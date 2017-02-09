Іноземця, через якого у ДТП загинуло четверо осіб, судитимуть на Хмельниччині
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. На Хмельниччині судитимуть іноземця, через якого у дорожньо-транспортній пригоді четверо осіб загинуло та тринадцять постраждало. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Хмельницької області.
Так, прокуратура Хмельницької області затвердила і спрямувала до суду обвинувальний акт стосовно громадянина Республіки Молдова за обвинуваченням у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України).
Зазначається, що ДТП сталася в середині жовтня минулого року поблизу села Гуменці Кам’янець-Подільського району.
Досудовим слідством встановлено, що обвинувачений, керуючи вантажним автомобілем DAF з напівпричепом, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з задньою частиною напівпричепу з автомобілем Mercedes-Benz Sprinter.
У результаті цього постраждало сімнадцять осіб. Четверо пасажирів мікроавтобуса отримали несумісні з життям травми, ще дванадцять пасажирів цього авто та водій — тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.
Обвинуваченому судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Як повідомляв УНН, двоє харків’ян загинуло від зіткнення джипа з бензовозом на Рівненщині.