Иностранцев, совершивших тяжкие преступления, будут судить на Прикарпатье

"Прокуратура Ивано-Франковской области направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по 4 участникам организованной банды. Речь идет об участниках банды, среди которых 2 граждан Грузии, которые совершили ряд особо тяжких преступлений на территории Прикарпатья и других областей", - говорится в сообщении.

В ходе следствия установлено, что банда с применением огнестрельного оружия, физического и психологического воздействия на потерпевших в 2015-2016 годах совершила 2 разбойных нападения и покушение на разбой на Прикарпатье и в Житомирской области, а также кражу в Хмельницкой области.

Расследование по ним завершено, обвинительное заключение направлено в суд по ч.3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 4,5 ст. 185 (кража), ч.4 ст. 187 (разбой), ч.1 ст. 14 ч.4 с. 187 (приготовление к разбою), ст. 257 (бандитизм), ч.3 ст. 262 (похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением), ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН 4 мая, членам банды, действовавшей в Одесской области, сообщено о подозрении.