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Іноземців, які вчинили тяжкі злочини, судитимуть на Прикарпатті

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Обвинувальний акт щодо організованої групи, до складу якої входило двоє громадян Грузії, підозрюваних у вчиненні тяжких злочинів на Прикарпатті та у Житомирській області, направлено до суду. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Івано-Франківської області.

Іноземців, які вчинили тяжкі злочини, судитимуть на Прикарпатті

"Прокуратура Івано-Франківської області скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо чотирьох учасників організованої банди. Йдеться про учасників банди, серед яких двоє громадян Грузії, які вчинили ряд особливо тяжких злочинів на території Прикарпаття та інших областей", - йдеться у повідомленні.

У ході слідства встановлено, що банда із застосуванням вогнепальної зброї, фізичного та психологічного впливу на потерпілих у 2015–2016 роках вчинила два розбійні напади і замах на розбій на Прикарпатті та Житомирщині, а також крадіжку в Хмельницькій області.

Розслідування щодо них завершено, обвинувальний акт скеровано до суду за ч.3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.ч. 4,5 ст. 185 (крадіжка), ч.4 ст. 187 (розбій), ч.1 ст. 14, ч.4 с. 187 (готування до розбою), ст. 257 (бандитизм), ч.3 ст. 262 (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем), ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН 4 травня, членам банди, яка діяла на Одещині, повідомлено про підозру. 

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