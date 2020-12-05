Иностранный клуб с плеядой украинских футболистов в третий раз за сезон сменил тренера
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Бельгийский "Гент" в третий раз за сезон сообщил об изменении на мостике главного тренера клуба, сообщает УНН со ссылкой на сайт команды.
После очередного поражения в рамках группового этапа Лиги Европы "Гент" прекратил сотрудничество с главным тренером Вимом де Декером. Зато на его должность клуб позвал Хейна Ванхазебрука.
Ванхазебрук уже возглавлял "Гент" в 2009 году и с 2014-го по 2017 год.
В текущем чемпионате Бельгии "Гент" занимает лишь двенадцатое место, имея всего пять побед в 14 матчах, а на групповом этапе Лиги Европы бельгийцы не выиграли ни одного матча.
Добавим, что за бельгийский клуб выступает троица из Украины - Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун.