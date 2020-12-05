Іноземний клуб з плеядою українських футболістів втретє за сезон змінив тренера

Після чергової поразки в рамках групового етапу Ліги Європи "Гент" припинив співпрацю з головним тренером Вімом де Декером. Натомість на його посаду клуб покликав Хейна Ванхазебрука.

Ванхазебрук вже очолював "Гент" у 2009 році і з 2014-го по 2017 рік.

У поточному чемпіонаті Бельгії "Гент" займає лише 12-е місце, маючи лише п'ять перемог в 14 матчах, а на груповому етапі Ліги Європи бельгійці не виграли жодного матчу.

Додамо, що за бельгійський клуб виступає трійця з України - Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун.