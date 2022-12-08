Иностранная авиакомпания должна оплатить Украине более 2 миллионов за полеты над Черным морем

Детали

В прокуратуре сообщили, что суд удовлетворил иск прокуратуры автономии в интересах государства к иностранной авиакомпании «Holiday Europe LTD». Исковое заявление касается взыскания задолженности за предоставленные компании аэронавигационные услуги в воздушном пространстве Украины, в частности над Черным морем. Общая сумма задолженности составляет более 2 млн. грн.

«Самолеты авиакомпании совершали полеты в воздушном пространстве над открытыми водами Черного моря. Однако, компания не уплатила надлежащее аэронавигационные сборы установленные в соответствии с законодательством Украины, нормами Международной организации гражданской авиации и правилами Евроконтроля», - говорится в сообщении.

Добавим

В прокуратуре также сообщили, что, несмотря на отсутствие доступа к территории и отсутствие практики осуществления представительской деятельности в условиях оккупации, судом удовлетворены исковые требования прокуратуры автономии на более 6 млн грн в указанной категории дел.