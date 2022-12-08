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Іноземна авіакомпанія має сплатити Україні понад 2 мільйони за польоти над Чорним морем

Іноземна авіакомпанія має сплатити Україні понад 2 мільйони за польоти над Чорним морем

Київ • УНН

 • 969686 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Суд задовольнив позов прокуратури Криму до іноземної авіакомпанії, яка здійснювала польоти над Чорним морем. Тепер компанія має сплати штраф. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію прокуратури півострова.

Деталі

У прокуратурі повідомили, що суд задовольнив позов прокуратури автономії в інтересах держави до іноземної авіакомпанії «Holiday Europe LTD». Позовна заява стосується стягнення заборгованості за надані компанії аеронавігаційні послуги у повітряному просторі України, зокрема, над Чорним морем. Загальна сума заборгованості становить понад 2 млн грн.

«Літаки авіакомпанії здійснювали польоти у повітряному просторі над відкритими водами Чорного моря. Однак, компанія не сплатила належні аеронавігаційні збори встановлені відповідно до законодавства України, норм Міжнародної організації цивільної авіації та правил Євроконтролю», - йдеться у повідомленні.

Додамо

У прокуратурі також повідомили, що незважаючи на відсутність доступу до території та відсутність практики здійснення представницької діяльності в умовах окупації, судом задоволено позовних вимог прокуратури автономії на понад 6 млн грн у вказаній категорії справ.

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