Иностранец во Львовской области насмерть сбил мужчину
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 21 ноября. УНН. Вчера на автодороге Львов-Люблин, возле Рава-Русской таможни, под колесами автобуса погиб пешеход. Об этом сообщили УНН в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
Автопроисшествие произошло в 17:10.
41-летний водитель автобуса Scania, гражданин Польши, сбил пешехода.
В результате наезда 47-летний пешеход, житель Новояворивска Яворивского района, погиб на месте происшествия.
Напомним, в Одесской области в Беляевском районе столкнулись легковушка и микроавтобус. В результате ДТП четверо погибших спасатели извлекли из легкового автомобиля. Водитель частного микроавтобуса доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии.