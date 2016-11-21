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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 6822 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 20257 перегляди

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Іноземець на Львівщині насмерть збив чоловіка

Іноземець на Львівщині насмерть збив чоловіка

Київ • УНН

 • 8728 перегляди

ЛЬВІВ-КИЇВ. 21 листопада. УНН. Вчора на автодорозі сполученням Львів—Люблін, поблизу Рава-Руської митниці, під колесами автобуса загинув пішохід. Про це УНН повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Автопригода трапилася о 17:10.

41-річний водій автобуса Scania, громадянин Польщі, збив пішохода.

Внаслідок наїзду 47-річний пішохід, житель Новояворівська Яворівського району, загинув на місці події.

Нагадаємо, на Одещині у Біляївському районі зіткнулись легковик і мікроавтобус. Внаслідок ДТП четверо загиблих рятувальники вилучили з легкового автомобіля. Водій приватного мікроавтобусу доставлений до реанімації у важкому стані.

Українські Національні Новини

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