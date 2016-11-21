Іноземець на Львівщині насмерть збив чоловіка
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 21 листопада. УНН. Вчора на автодорозі сполученням Львів—Люблін, поблизу Рава-Руської митниці, під колесами автобуса загинув пішохід. Про це УНН повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Автопригода трапилася о 17:10.
41-річний водій автобуса Scania, громадянин Польщі, збив пішохода.
Внаслідок наїзду 47-річний пішохід, житель Новояворівська Яворівського району, загинув на місці події.
Нагадаємо, на Одещині у Біляївському районі зіткнулись легковик і мікроавтобус. Внаслідок ДТП четверо загиблих рятувальники вилучили з легкового автомобіля. Водій приватного мікроавтобусу доставлений до реанімації у важкому стані.