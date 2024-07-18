Инициативы Даниила Гетманцева по увеличению налогов можно назвать давлением на бизнес - эксперт

Киев • УНН
Политолог Виктор Бобыренко считает предложения главы налогового комитета ВР Даниила Гетманцева относительно новых налогов формой давления на бизнес. Эксперт отмечает, что в условиях войны любое давление на бизнес является преступлением.
Предложения главы налогового комитета ВР Даниила Гетманцева ввести новые налоги, увеличить финансовую нагрузку на частных предпринимателей являются своеобразной формой давления на бизнес. Такое мнение озвучил политолог Виктор Бобыренко в комментарии УНН.
По его словам, формы давления на бизнес могут быть разными, и совершают его не только депутаты.
На бизнес сегодня пытаются оказывать давление по разному. В том числе через нормативные акты. Мы все время слышим, в частности, от Даниила Гетманцева о введении дополнительных налогов, о том что ФОПов будут переводить на другое налогообложение. Это тоже можно считать давлением. Ну и непосредственно давление происходит на местах - через государственные какие-то структуры. Ну, например, с поставками газа - на это бизнес очень жалуется. Требуют предоплату или требуют выбирать газ по квотам прошлых лет. Бизнес отвечает - спасибо, нам это не нужно, а в ответ - вы заплатите, а потом посмотрим. Есть давление по типу кейса Николая Тищенко, когда условно воюют с колл-центрами, но принцип такой: или будете заносить мне, или я буду бороться с вами
Эксперт добавил, что также есть различные схемы давления на бизнес через распределение подрядов, в частности через работы по восстановлению объектов. Отметил, что в условиях войны любое давление на бизнес - это преступление.
Нельзя давить на бизнес, важно не делать этого. Но ведь они не могут - такое впечатление, что кто-то как в последний день живет и наживается. Давление - это равно заработать или пощипать. Это деструкция. В условиях войны это преступление
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В июне Верховная Рада Украины приняла в целом скандальный законопроект главы налогового комитета парламента Даниила Гетманцева о «клубе белого бизнеса». Документ раскритиковали как коллеги Гетманцева по парламенту, так и эксперты. Даже в юридических выводах было указано, что он не соответствует законодательству Украины.
По мнению экспертов, этот законопроект имеет целью разделить предпринимателей и подорвать их усилия по налоговой реформе.
В комментариях УНН экономические эксперты указывали также, что документ нарушает Конституцию Украины и создает дискриминационные условия в бизнес-среде.
О том, что законопроект Гетманцева содержит дискриминационные нормы и имеет коррупционные риски говорится и в заключении аналитиков Союза украинских предпринимателей.
Бизнес-омбудсмен Роман Ващук также заявил о том, что законопроект о «клубе белого бизнеса» дискриминационный.