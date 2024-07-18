Инициативы Даниила Гетманцева по увеличению налогов можно назвать давлением на бизнес - эксперт

Предложения главы налогового комитета ВР Даниила Гетманцева ввести новые налоги, увеличить финансовую нагрузку на частных предпринимателей являются своеобразной формой давления на бизнес. Такое мнение озвучил политолог Виктор Бобыренко в комментарии УНН.

По его словам, формы давления на бизнес могут быть разными, и совершают его не только депутаты.

На бизнес сегодня пытаются оказывать давление по разному. В том числе через нормативные акты. Мы все время слышим, в частности, от Даниила Гетманцева о введении дополнительных налогов, о том что ФОПов будут переводить на другое налогообложение. Это тоже можно считать давлением. Ну и непосредственно давление происходит на местах - через государственные какие-то структуры. Ну, например, с поставками газа - на это бизнес очень жалуется. Требуют предоплату или требуют выбирать газ по квотам прошлых лет. Бизнес отвечает - спасибо, нам это не нужно, а в ответ - вы заплатите, а потом посмотрим. Есть давление по типу кейса Николая Тищенко, когда условно воюют с колл-центрами, но принцип такой: или будете заносить мне, или я буду бороться с вами - отметил Бобыренко.

Эксперт добавил, что также есть различные схемы давления на бизнес через распределение подрядов, в частности через работы по восстановлению объектов. Отметил, что в условиях войны любое давление на бизнес - это преступление.

Нельзя давить на бизнес, важно не делать этого. Но ведь они не могут - такое впечатление, что кто-то как в последний день живет и наживается. Давление - это равно заработать или пощипать. Это деструкция. В условиях войны это преступление - подытожил политолог.

Дополнительно

В июне Верховная Рада Украины приняла в целом скандальный законопроект главы налогового комитета парламента Даниила Гетманцева о «клубе белого бизнеса». Документ раскритиковали как коллеги Гетманцева по парламенту, так и эксперты. Даже в юридических выводах было указано, что он не соответствует законодательству Украины.

По мнению экспертов, этот законопроект имеет целью разделить предпринимателей и подорвать их усилия по налоговой реформе.

В комментариях УНН экономические эксперты указывали также, что документ нарушает Конституцию Украины и создает дискриминационные условия в бизнес-среде.

О том, что законопроект Гетманцева содержит дискриминационные нормы и имеет коррупционные риски говорится и в заключении аналитиков Союза украинских предпринимателей.

Бизнес-омбудсмен Роман Ващук также заявил о том, что законопроект о «клубе белого бизнеса» дискриминационный.