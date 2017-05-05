"Информационный сопротивление": боевики продолжают переброску военной техники и боеприпасов

"Так, за сутки зафиксировано опрокидывания боевиками на Спартак 9 высокобортных Уралов и 1 Камаз с боеприпасами. Через Александровск и далее по Бахмутской трассе отмечается опрокидывания огневых средств и бронетехники. За последние сутки замечено не менее 3-х ед. 120-мм минометов прицепом Уралами 2 БТР-80, 2 МТ-ЛБ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на приморском направлении оккупанты перебрасывают технику в район н.п.Свободное (Красноармейский р-н, севернее Новоазовская), где расположен полигон подразделений "1-го АК ДНР". Данный полигон активно используется командованием оккупантов как для непосредственной подготовки подразделений "1-го АК ДНР", так и для отработки их взаимодействия с подразделениями ВС РФ, перебрасывали с территории России.

Кроме этого, в районе юго-западнее Дебальцево, за трассой Е50, противник оборудует пункт управления. В капонирах размещены автокунги и бронетехника (несколько БМП-2 и 2 ед. МТ-ЛБ). Вся техника и инженерные сооружения замаскированы.

Как сообщал УНН, зафиксировано усиление окупнты другох линии фронта тяжелым вооружением на Донбассе.