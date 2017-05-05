"Інформаційний спротив": бойовики продовжують перекидання військової техніки та боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Бойовики продовжують перекидання з території Росії техніки та боєприпасів в зону АТО. Про це на сторінці у Facebook повідомляє координатор групи “Інформаційний спротив”, народний депутат Дмитро Тимчук, передає УНН.
"Так, за добу зафіксовано перекидання бойовиками на Спартак 9 високобортних Уралів і 1 Камаз з боєприпасами. Через Олександрівськ і далі по Бахмутськой трасі відзначається перекидання вогневих засобів і бронетехніки. За останню добу помічено не менше 3-х од. 120-мм мінометів причепом Ураламі, 2 БТР-80, 2 МТ-ЛБ", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що на приморському напрямку окупанти перекидають техніку в район н.п.Свободное (Тельманівський р-н, на північ від Новоазовська), де розташований полігон підрозділів “1-го АК ДНР”. Даний полігон активно використовується командуванням окупантів як для безпосередньої підготовки підрозділів “1-го АК ДНР”, так і для відпрацювання їх взаємодії з підрозділами ЗС РФ, перекидали з території Росії.
Крім цього, в районі на південний захід від Дебальцеве, за трасою Е50, противник обладнує пункт управління. У капонірах розміщені автокунгі і бронетехніка (кілька БМП-2 та 2 од. МТ-ЛБ). Вся техніка і інженерні споруди замасковані.
Як передавав УНН, зафіксовано посилення окупнти другох лінії фронту важким озброєнням на Донбасі.