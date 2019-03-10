Информации о том, удалось ли кому-то выжить в авиакатастрофе в Эфиопии, нет

"Сейчас продолжаются поисково-спасательные операции, и мы не имеем подтвержденной информации о тех, кто выжил, или о возможных причинах катастрофы", - говорится в сообщении.

По данным авиакомпании, самолет разбился у эфиопского города Дебре-Зейт утром 10 марта.

Как сообщал УНН, в Эфиопии разбился самолет, на борту которого находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа.

Сейчас все детали авиакатастрофы выясняются.