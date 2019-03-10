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Інформації про те, чи вдалось комусь вижити в авіакатастрофі в Ефіопії, немає

Інформації про те, чи вдалось комусь вижити в авіакатастрофі в Ефіопії, немає

Київ • УНН

 • 10781 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Інформації про те, чи вдалось комусь вижити в авіакатастрофі в Ефіопії, немає. Про це повідомляє УНН з посиланням на спільноту авіакомпанії Ethiopian Airlines у Facebook.

"Наразі тривають пошуково-рятувальні операції, і ми не маємо підтвердженої інформації про тих, хто вижив, або про можливі причини катастрофи", - йдеться у повідомленні.

За даними авіакомпанії, літак розбився біля ефіопського міста Дебре-Зейт вранці 10 березня.

Як повідомляв УНН, в Ефіопії розбився літак, на борту якого знаходилися 149 пасажирів і 8 членів екіпажу.

Наразі всі деталі авіакатастрофи з’ясовуються.

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