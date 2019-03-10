Інформації про те, чи вдалось комусь вижити в авіакатастрофі в Ефіопії, немає
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Інформації про те, чи вдалось комусь вижити в авіакатастрофі в Ефіопії, немає. Про це повідомляє УНН з посиланням на спільноту авіакомпанії Ethiopian Airlines у Facebook.
"Наразі тривають пошуково-рятувальні операції, і ми не маємо підтвердженої інформації про тих, хто вижив, або про можливі причини катастрофи", - йдеться у повідомленні.
За даними авіакомпанії, літак розбився біля ефіопського міста Дебре-Зейт вранці 10 березня.
Як повідомляв УНН, в Ефіопії розбився літак, на борту якого знаходилися 149 пасажирів і 8 членів екіпажу.
Наразі всі деталі авіакатастрофи з’ясовуються.