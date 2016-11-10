Информация о заминировании горсовета в Херсоне оказалась ложной

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15 марта, 19:03 • 111400 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 155702 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109042 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. Сообщение о заминировании Херсонского городского совета оказалось ложным. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Херсонской области.

Так, сегодня в 10:35 в полицию поступила информация по электронной почте, что в здание Херсонского городского совета занесли пакет с 300 граммами тротила.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа Херсонского отдела полиции, специалисты-взрывотехники и кинологи. На охрану общественного порядка были задействованы 20 сотрудников полиции, эвакуированы 40 граждан.

После тщательного осмотра здания взрывоопасных или подозрительных предметов обнаружено не было.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины.

Проводятся мероприятия по установлению подозреваемого, который прислал неправдивое сообщение.

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