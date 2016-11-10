Інформація про замінування міськради в Херсоні виявилась хибною
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Повідомлення про замінування Херсонської міської ради виявилось хибним. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Херсонської області.
Так, сьогодні об 10:35 до правоохоронців надійшла інформація на електронну адресу, що у будівлю Херсонської міської ради занесли пакет з 300 грамами тротилу.
На місце події прибули слідчо-оперативна група Херсонського відділу поліції, спеціалісти-вибухотехніки та кінологи. На охорону публічного порядку були задіяні 20 співробітників поліції, евакуйовано 40 громадян.
Після ретельного огляду будівлі вибухонебезпечних чи підозрілих предметів не виявили.
За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) КК України.
Наразі проводяться заходи по встановленню підозрюваного, який надіслав хибне повідомлення.