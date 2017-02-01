Информация о заминировании Херсонского горсовета не подтвердилась

"В 9:50 осмотр здания Херсонского городского совета был завершен. При проверке взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружено. Сообщение оказалось ложным", - сказано в сообщении.

Для охраны общественного порядка были задействованы 30 полицейских, эвакуированы 130 граждан.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения уголовного преступления по ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сегодня в дежурную часть Главного управления Национальной полиции в Херсонской области поступила информация из Управления СБУ о том, что в CALL-центр СБУ в Киеве позвонил неизвестный и сказал, что Херсонский городской совет заминирован.