Информация о заминировании Херсонского горсовета не подтвердилась

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

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КИЕВ. 1 февраля. УНН. Сообщение о заминировании Херсонского городского совета не подтвердилось, правоохранители не обнаружили никаких взрывоопасных предметов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Херсонской области.

"В 9:50 осмотр здания Херсонского городского совета был завершен. При проверке взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружено. Сообщение оказалось ложным", - сказано в сообщении.

Для охраны общественного порядка были задействованы 30 полицейских, эвакуированы 130 граждан.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения уголовного преступления по ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сегодня в дежурную часть Главного управления Национальной полиции в Херсонской области поступила информация из Управления СБУ о том, что в CALL-центр СБУ в Киеве позвонил неизвестный и сказал, что Херсонский городской совет заминирован.

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