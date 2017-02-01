Інформація про замінування Херсонської міськради не підтвердилася
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Повідомлення про замінування Херсонської міської ради не підтвердилася, правоохоронці не виявили жодних вибухонебезпечних предметів. Про це УНН повідомили в прес-службі ї поліції Херсонській області.
“Об 09:50 огляд будівлі Херсонської міської ради був завершений. При перевірці вибухонебезпечних чи підозрілих предметів не виявлено. Повідомлення виявилося хибним”, — скзаано у повідомленні.
На охорону публічного порядку були задіяні 30 поліцейських, евакуйовано 130 громадян.
За цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості кримінального правопорушення за ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, сьогодні до чергової частини Головного управління Національної поліції в Херсонській області надійшла інформація з обласного Управління СБУ про те, що до CALL-центру СБУ в м.Києві зателефонував невідомий і сказав, що Херсонська міська рада замінована.