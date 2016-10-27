Информация о заминировании детсада во Львове не подтвердилась
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Информация о заминировании детсада во Львове не подтвердилась, никаких взрывоопасных предметов не обнаружили. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Львовской области.
Следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехники, кинологи и работники других служб проверили информацию о заминировании детского сада во Львове. Во время обследования эвакуировали 17 работников и 58 детей. В результате проверки никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.259 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от двух до семи лет лишения свободы. Правоохранители принимают меры для установления личности злоумышленника, который прислал ложное сообщение.
Проводятся следственные действия.
Как сообщал УНН, во Львове заминировали детский сад.