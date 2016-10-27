Информация о заминировании детсада во Львове не подтвердилась

Следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехники, кинологи и работники других служб проверили информацию о заминировании детского сада во Львове. Во время обследования эвакуировали 17 работников и 58 детей. В результате проверки никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.259 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от двух до семи лет лишения свободы. Правоохранители принимают меры для установления личности злоумышленника, который прислал ложное сообщение.

Проводятся следственные действия.

Как сообщал УНН, во Львове заминировали детский сад.