Інформація про замінування дитсадку у Львові не підтвердилася
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Інформація про замінування дитсадку у Львові не підтвердилася, жодних вибухонебезпечних предметів не виявлено. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Львівської області.
Слідчо-оперативна група, експерти-вибухотехніки, кінологи та працівники інших служб перевірили інформацію щодо замінування дитячого садочку у Львіові. Під час обстеження було евакуйовано 17 працівників та 58 дітей. В результаті перевірки жодних вибухонебезпечних предметів виявлено не було.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.259 КК України. Санкція статті передбачає покарання — від двох до семи років позбавлення волі. Правоохоронці вживають заходів для встановлення особи зловмисника, котрий надіслав неправдиве повідомлення.
Проводяться слідчі дії.
Як повідомляв УНН, у Львові замінували дитячий садочок.