Информация не новая, это военная цель: в ГУР отреагировали на материал The Guardian о планах уничтожения Крымского моста

Крымский мост является военной целью, которая подлежит уничтожению. Это не новая информация. Так представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов прокомментировал статью The Guardian, где отмечается, что Украина планирует разрушить Крымский мост в первой половине 2024 года, передает УНН.

"У The Guardian, безусловно, есть свои источники, и на Западе в последнее время выходит много материалов с достаточно громкими заголовками, которые ссылаются на те или иные источники. комментировать собственно анонимную информацию это всегда уместное дело. Если говорить о публичной коммуникации, то могу заверить, что информация озвучивается и тогда, когда это нужно. Что касается этого сооружения - моста, были неоднократные коммуникации и заявления по этому поводу от украинских представителей сектора безопасности и обороны и глава СБУ комментировал эту ситуацию. И, наконец, мы можем констатировать, что россияне постоянно рапортуют наверх, передают в Кремль, что на этот раз уже все меры безопасности точно приняты. То есть больше уже каждый раз они придумать точно не могут", - сказал Юсов.

Он отметил, что спугнуть оккупантов какой-то новой информацией вряд ли удастся.

"Но то, что все военные цели, а данный незаконный объект - это военная цель, подлежат обезвреживанию - это не новая информация. Здесь ничего нового нет", - добавил Юсов.

Контекст

Сегодня издание The Guardian со ссылкой на анонимных чиновников украинской военной разведки ГУР сообщило, что Украина планирует разрушить Крымский мост в первой половине 2024 года.