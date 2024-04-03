Информация не новая, это военная цель: в ГУР отреагировали на материал The Guardian о планах уничтожения Крымского моста

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
  •  66179 просмотра

Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
  •  93893 просмотра

Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

Эксклюзив
Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
  •  100290 просмотра

Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог

Эксклюзив
Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
  •  100099 просмотра

Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне

Эксклюзив
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
  •  110824 просмотра

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

Эксклюзив
Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
  •  100885 просмотра

Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп

Эксклюзив
Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
  •  103409 просмотра

Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
2 апреля 2024, 14:32  •  128342 просмотра

Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

Эксклюзив
"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
2 апреля 2024, 12:15  •  128803 просмотра

"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Эксклюзив
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
2 апреля 2024, 12:04  •  123866 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

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1 апреля 2024, 09:33  •  235202 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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28 марта 2024, 13:27  •  505885 просмотра

Информация не новая, это военная цель: в ГУР отреагировали на материал The Guardian о планах уничтожения Крымского моста

Украина планирует разрушить Крымский мост, незаконный военный объект, в первой половине 2024 года, сообщает The Guardian со ссылкой на анонимных сотрудников украинской военной разведки. В ГУР отмечают, что эта информация не новая.

Война •   •  4418 просмотра
Информация не новая, это военная цель: в ГУР отреагировали на материал The Guardian о планах уничтожения Крымского моста

Миллионные сделки в "Укрзализныце": суд не избрал меру пресечения Шило и объявил перерыв до 4 апреля

Суд перенес заседание по избранию меры пресечения сотруднику СБУ Артему Шиле, подозреваемому в руководстве организованной группой, которая растратила 94,8 млн грн при закупке трансформаторов в условиях военного положения, на 4 апреля.

политика •   •  8686 просмотра
Миллионные сделки в "Укрзализныце": суд не избрал меру пресечения Шило и объявил перерыв до 4 апреля

На Киевщине "УАЗ" сбил пожилую женщину, от полученных травм пешеходка скончалась в больнице

Пожилая женщина умерла в больнице после того, как ее сбил автомобиль "УАЗ" на нерегулируемом пешеходном переходе в селе Ракитное Киевской области.

Криминал и ЧП •   •  8045 просмотра
На Киевщине "УАЗ" сбил пожилую женщину, от полученных травм пешеходка скончалась в больнице

Ждать ли изменений тарифов на электроэнергию? В НКРЭКУ уверяют, что работа не ведется

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, подтвердила, что не планирует менять текущие тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей.

Экономика •   •  10438 просмотра
Ждать ли изменений тарифов на электроэнергию? В НКРЭКУ уверяют, что работа не ведется

Жозеп Боррель активизирует усилия по поиску дополнительных систем "Patriot" для Украины - Кулеба

Кулеба обсудил с Боррелем активизацию усилий по поиску дополнительных систем Patriot для Украины, текущее состояние поставок артиллерийских боеприпасов и следующий пакет санкций ЕС против России.

Война •   •  12736 просмотра
Жозеп Боррель активизирует усилия по поиску дополнительных систем "Patriot" для Украины - Кулеба

Зеленский поздравил нового Премьер-министра Португалии, и обсудил с ним сотрудничество в оборонной сфере

Президент Зеленский поздравил новоназначенного премьер-министра Португалии Луиша Монтенегро и обсудил с ним оборонные соглашения, двустороннее соглашение о безопасности и будущие совместные контакты.

Война •   •  12156 просмотра
Зеленский поздравил нового Премьер-министра Португалии, и обсудил с ним сотрудничество в оборонной сфере

В российском ростове на зернохранилище вспыхнул масштабный пожар: что известно

В зернохранилище площадью 1000 квадратных метров в ростове-на-дону, россия, вспыхнул пожар, вероятно, с уборочной техникой и топливом, причина которого пока неизвестна.

Новости Мира •   •  10441 просмотра
В российском ростове на зернохранилище вспыхнул масштабный пожар: что известно

На Харьковщине погиб мальчик, которого мать тайно привезла в опасное село после принудительной эвакуации - РВА

11-летний мальчик погиб после того, как его семья тайно вернулась в опасное село в Харьковской области, несмотря на то, что была эвакуирована ранее, в результате вражеского обстрела.

Общество •   •  15369 просмотра
На Харьковщине погиб мальчик, которого мать тайно привезла в опасное село после принудительной эвакуации - РВА

Миллионные сделки в "Укрзализныце": Шило после возвращения в СБУ не прекращал взаимодействие с преступной группой - прокурор

Сотруднику Службы безопасности Украины Артему Шило и еще 6 лицам сообщено о подозрении по делу о мошенничестве с хищением почти 95 миллионов гривен во время закупок "Укрзализныци".

Криминал и ЧП •   •  12827 просмотра
Миллионные сделки в "Укрзализныце": Шило после возвращения в СБУ не прекращал взаимодействие с преступной группой - прокурор

В Минобороны создали Центральное управление защиты прав военнослужащих

Для эффективной защиты прав военнослужащих и их семей в Украине создано Центральное управление по делам защиты прав военнослужащих - институт военного омбудсмена.

Общество •   •  14656 просмотра
В Минобороны создали Центральное управление защиты прав военнослужащих