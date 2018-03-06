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Инфолинию открыли для украинцев, которые работают в Польше

Инфолинию открыли для украинцев, которые работают в Польше

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 марта. УНН. Украинцы смогут получить юридическую консультацию по легальному трудоустройству в Польше, а также о том как написать жалобу. Как сообщил главный инспектор труда Польши Веслав Лищек в стране открыта специальная инфолиния для граждан Украины, работающих в Польше. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Польское радио.

По словам министра Лищека, в Польше работают более 2,50 млн иностранцев, из которых 800 000 работают незаконно. Между тем речь идет о том, чтобы все в Польше работали легально и платили взносы в государственную казну, - подчеркивает министр.

"Украинцы могут получить юридическую консультацию по легальному трудоустройству в Польше. Итак, узнают, какие требования они должны выполнить. Кроме того, узнают также, как писать жалобу на работодателя в Государственную инспекцию труда, так, чтобы инспекция занялась вопросом этого иностранца", - объясняет главный инспектор труда и добавил, что консультанты владеют украинским языком.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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