Инфолинию открыли для украинцев, которые работают в Польше
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Украинцы смогут получить юридическую консультацию по легальному трудоустройству в Польше, а также о том как написать жалобу. Как сообщил главный инспектор труда Польши Веслав Лищек в стране открыта специальная инфолиния для граждан Украины, работающих в Польше. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Польское радио.
По словам министра Лищека, в Польше работают более 2,50 млн иностранцев, из которых 800 000 работают незаконно. Между тем речь идет о том, чтобы все в Польше работали легально и платили взносы в государственную казну, - подчеркивает министр.
"Украинцы могут получить юридическую консультацию по легальному трудоустройству в Польше. Итак, узнают, какие требования они должны выполнить. Кроме того, узнают также, как писать жалобу на работодателя в Государственную инспекцию труда, так, чтобы инспекция занялась вопросом этого иностранца", - объясняет главный инспектор труда и добавил, что консультанты владеют украинским языком.