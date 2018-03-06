Інфолінію відкрили для українців, які працюють у Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Українці зможуть отримати юридичну консультацію щодо легального працевлаштування в Польщі, а також щодо того як написати скаргу. Як повідомив Головний інспектор праці Польщі Вєслав Лищек у країні відкрито спеціальну інфолінію для громадян України, які працюють у Польщі. Про це УНН повідомляє з посиланням на Польське радіо.
За словами міністра Лищека, у Польщі працюють понад 2,5 млн іноземців, з яких 800 тисяч працюють незаконно. Тим часом ідеться про те, щоб усі в Польщі працювали легально і платили внески до державної скарбниці, — підкреслює міністр.
“Українці можуть отримати юридичну консультацію стосовно легального працевлаштування в Польщі. Отже, довідаються, які треба їм сповнити вимоги. Крім того, довідаються також, як писати скаргу на роботодавця до Державної інспекції праці, так, щоб інспекція зайнялася питанням цього іноземця” — пояснює головний інспектор праці та додав, що консультанти володіють українською мовою.