Инфляция в Украине составила 26,6%. Яйца за месяц подорожали больше чем на половину

Детали

Инфляция на потребительском рынке в октябре по сравнению с сентябрем составила 2,5%, с начала года – 24,8%.

Базовая инфляция в октябре по сравнению с сентябрем составляла 1,9%, с начала года – 20,1%.

Цены на продукты

На потребительском рынке в октябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 4,2%, в годовом исчислении – на 35,7%.

Больше всего (на 60,5%) в октябре подорожали яйца. На 11,3-2,3% выросли цены на сало, овощи, фрукты, мясо и мясопродукты, безалкогольные напитки, рыбу и продукты из рыбы, сыры, масло, молоко. В то же время, на 4,8% подешевели продукты переработки зерновых.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия за месяц повысились на 0,9%, в т.ч. на табачные изделия – на 1,0%; алкогольные напитки – на 0,8%.

Одежда и обувь подорожали на 1,9%, в частности, обувь – на 2,1%, одежда – на 1,7%.

Тарифы на коммуналку

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,3% в октябре. За год тарифы выросли на 5,5%.

Прочие услуги

Рост цен в сфере здравоохранения в октябре составил 1,2%, что, как сообщается, произошло прежде всего за счет подорожания услуг больниц на 1,8% и амбулаторных услуг – на 1,6%. За год цены в сфере здравоохранения выросли на 18,8%.

Цены в сфере образования в октябре почти не изменились против сентября – рост на 0,2%, при этом за год цены выросли на 10,0%.

Цены на транспорт выросли за месяц на 0,8% в основном из-за подорожания транспортных средств на 1,5%. В то же время, на 5,1% подешевел проезд в железнодорожном пассажирском транспорте. В годовом измерении транспорт подорожал на 40,7%.

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Дополнение

Национальный банк Украины прогнозирует, что инфляция в 2023 году замедлится до 20,8%, а еще за год достигнет показателя ниже 10%. Именно на уровне 10% она была до начала полномасштабного вторжения рф в Украину.