Інфляція в Україні сягнула 26,6%. Яйця за місяць подорожчали більше ніж на половину

Деталі

Інфляція на споживчому ринку в жовтні порівняно із вереснем становила 2,5%, з початку року – 24,8%.

Базова інфляція в жовтні порівняно із вереснем становила 1,9%, з початку року – 20,1%.

Ціни на продукти

На споживчому ринку в жовтні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 4,2%, у річному вимірі - на 35,7%.

Найбільше (на 60,5%) у жовні подорожчали яйця. На 11,3-2,3% зросли ціни на сало, овочі, фрукти, м'ясо та м'ясопродукти, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, сири, масло, молоко. Водночас на 4,8% подешевшали продукти переробки зернових.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби за місяць підвищилися на 0,9%, у т.ч. на тютюнові вироби – на 1,0%, алкогольні напої – на 0,8%.

Одяг і взуття подорожчали на 1,9%, зокрема, взуття – на 2,1%, одяг – на 1,7%.

Тарифи на комуналку

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,3% у жовтні. За рік тарифи зросли на 5,5%.

Інші послуги

Зростання цін у сфері охорони здоров’я у жовтні становило 1,2%, як повідомляється, відбулося передусім за рахунок подорожчання послуг лікарень на 1,8% та амбулаторних послуг – на 1,6%. За рік вартість цих послуг зросла на 18,8%.

Ціни у сфері освіти у жовтні майже не змінилися проти вересня - зростання на 0,2%, при цьому за рік ціни виросли на 10,0%.

Ціни на транспорт зросли за місяць на 0,8% в основному через подорожчання транспортних засобів на 1,5%. Водночас на 5,1% подешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті. У річному вимірі транспорт подорожчав на 40,7%.

Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Доповнення

Національний банк України прогнозує, що інфляція 2023 року сповільниться до 20,8%, а ще за рік сягне нижче 10%. Саме на рівні 10% вона була до початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.