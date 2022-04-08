Инфляция в марте на фоне вторжения рф в Украину ускорилась до 13,7%

Детали

Потребительские цены в марте 2022 года по сравнению с февралем выросли на 4,5%, с начала года - на 7,6%.

Базовая инфляция в марте по сравнению с февралем составила 3,8%, с начала года - 4,9%.

Как изменились цены на продукты и товары



На потребительском рынке в марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 6,2% (за год подорожание на 18,9%).

Больше всего за месяц (на 21,3% и 15,5%) подорожали фрукты и овощи. На 9,8-3,5% выросли цены на рис, продукты переработки зерновых, сахар, сало, подсолнечное масло, рыбу и продукты из рыбы, макаронные изделия, масло, молоко, сыр и яйца, безалкогольные напитки, мясо и мясопродукты.

Одежда и обувь в марте подорожали на 13,0%, в т.ч. одежда - на 13,3%, обувь - на 12,5%.

Тарифы на коммуналку

Рост тарифов на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в марте на 0,5% произошло в основном из-за повышения цен на аренду жилья на 4,0%, содержание и ремонт жилья - на 2,2%, отметили в Госстате. В то же время, в годовом измерении тарифы на коммуналку выросли на 6,9%.

Цены на другие услуги



Цены в сфере здравоохранения выросли на 5,6% в марте, как указано, прежде всего за счет подорожания фармацевтической продукции на 8,1%. В годовом измерении повысились на 12,1%.

На образование за месяц цены не изменились, в годовом измерении - рост на 16,6%.

Повышение цены на транспорт на 4,2% в марте в основном вызвано ростом цен на топливо и масла на 7,7%, отметили в Госстате.

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.