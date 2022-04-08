Інфляція у березні на тлі вторгнення рф в Україну прискорилася до 13,7%

Деталі

Споживчі ціни в березні 2022 року порівняно з лютим зросли на 4,5%, з початку року - на 7,6%.

Базова інфляція в березні порівняно із лютим становила 3,8%, з початку року – 4,9%.

Як змінилися ціни на продукти та товари

На споживчому ринку в березні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 6,2% (за рік подорожчання на 18,9%).

Найбільше за місяць (на 21,3% та 15,5%) подорожчали фрукти та овочі. На 9,8–3,5% зросли ціни на рис, продукти переробки зернових, цукор, сало, соняшникову олію, рибу та продукти з риби, макаронні вироби, масло, молоко, сир та яйця, безалкогольні напої, м’ясо та м’ясопродукти.

Одяг і взуття у березні подорожчали на 13,0%, у т.ч. одяг – на 13,3%, взуття – на 12,5%.

Тарифи на комуналку

Зростання тарифів на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива у березні на 0,5% відбулося в основному через підвищення цін на оренду житла на 4,0%, утримання та ремонт житла – на 2,2%, вказали у Держстаті. Водночас, у річному вимірі тарифи на комуналку зросли на 6,9%.

Ціни на інші послуги

Ціни у сфері охорони здоров’я зросли на 5,6% у березні, як вказано, передусім за рахунок подорожчання фармацевтичної продукції на 8,1%. У річному вимірі підвищилися на 12,1%.

На освіту за місяць ціни не змінилися, у річному вимірі - зростання на 16,6%.

Підвищення ціни на транспорт на 4,2% у березні в основному спричинено зростанням цін на паливо та мастила на 7,7%, зазначили у Держстаті.

Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.