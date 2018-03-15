Инфляция привела к удорожанию алкоголя и транспорта

В связи с этим, за месяц цены на продукты питания и безалкогольные напитки в среднем выросли на 0,9%.

Больше всего подорожали фрукты — на 6,8%. Цены на рыбу выросли на 2,4%, на хлеб — на 1,6%, на овощи — на 1,5%.

Цены на акцизные товары также выросли. Табачные изделия и алкоголь в среднем подорожали на 1,4%, в том числе табак — на 2,1%, алкоголь — на 0,7%.

Также, существенно поднялись цены и на проезд в автодорожном транспорте — на 2,7%. Топливо и масла подорожали на 2,2%.

На воду и электроэнергию, а также газ цены поднялись на 0,4%. А тарифы на содержание домов и придомовых территорий выросли на 2,2%.

Напомним, что по итогам 2017 года, алкоголь подорожал на 11%.

Эксперты, при этом отмечают, что рост цен на алкогольные напитки стимулирует развитие теневого сегмента рынка. И по данным журналиста Дубинского, ряд чиновников во власти в этом заинтересованы. “За право торговать "левой" водкой теневики платят власти по 1 доллару с литра”, убеждает он.

В целом, согласно прогнозам, алкоголь в Украине, скорее всего, будет дорожать и дальше. К 2019 году стоимость бутылки водки может достичь 90 грн, убежден эксперт в сфере торговли Алексей Дорошенко.

Отметим, что уже сегодня, качественный алкоголь украинцев менее доступен, чем для жителей ЕС.

По словами генерального директора компании Eastern Beverage Trading Ольги Ивушкиной это связано с тем, что существующий уровень налоговой нагрузки на алкогольную отрасль в нашей стране не отвечает возможностям кошелька отечественных потребителей.

“Если сравнить доходы граждан в ЕС и в Украине — то разница очевидна, и она не в нашу пользу. Но если сравнить соотношение стоимости алкоголя в странах ЕС к доходам, то получится, что мы живем "богаче" наших западных соседей. Разница по сопоставленной цене алкоголя, минимум в 4 раза. Это означает, что в пересчете стоимости алкоголя к среднему уровню дохода, для украинцев алкоголь дороже в разы, чем для европейцев. Суть в том, что уровень налоговой нагрузки на одну бутылку качественного алкоголя, которая, естественно, заложена в цене, в два с половиной, а то и в три раза выше, чем может себе позволить оплатить украинец со среднестатистическим доходом.

Это следствие непродуманной налоговой политики, что в дальнейшем провоцирует покупателя на экономию, а значит — на покупку суррогатного алкоголя. Легального производителя налоговая нагрузка просто уничтожает. Последние годы легальное производство в среднем сокращается на 20% ежегодно, все меньше людей могут позволить себе покупать легальный алкоголь,” — пояснила она.