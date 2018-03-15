Інфляція призвела до подорожчання алкоголю і транспорту

У зв'язку з цим, за місяць ціни на продукти харчування і безалкогольні напої в середньому зросли на 0,9%.

Найбільше подорожчали фрукти - на 6,8%. Ціни на рибу зросли на 2,4%, на хліб - на 1,6%, на овочі - на 1,5%.

Ціни на акцизні товари також виросли. Тютюнові вироби та алкоголь в середньому подорожчали на 1,4%, в тому числі тютюн - на 2,1%, алкоголь - на 0,7%.

Також, суттєво піднялися ціни і на проїзд в автодорожньому транспорті - на 2,7%. Паливо і масла подорожчали на 2,2%.

На воду і електроенергію, а також газ ціни піднялися на 0,4%. А тарифи на утримання будинків і прибудинкових територій зросли на 2,2%.

Нагадаємо, що за підсумками 2017 року, алкоголь подорожчав на 11%.

Експерти, при цьому відзначають, що зростання цін на алкогольні напої стимулює розвиток тіньового сегмента ринку. І за даними журналіста Дубинського, ряд чиновників у владі в цьому зацікавлені. "За право торгувати "лівою" горілкою тіньовики платять владі по 1 долару з літра", переконує він.

В цілому, згідно з прогнозами, алкоголь в Україні, швидше за все, буде дорожчати і далі. До 2019 року вартість пляшки горілки може досягти 90 грн, переконаний експерт в сфері торгівлі Олексій Дорошенко.

Відзначимо, що вже сьогодні, якісний алкоголь українців менш доступний, ніж для жителів ЄС.

За словами генерального директора компанії Eastern Beverage Trading Ольги Івушкіної це пов'язано з тим, що існуючий рівень податкового навантаження на алкогольну галузь в нашій країні не відповідає можливостям гаманця вітчизняних споживачів.

"Якщо порівняти доходи громадян в ЄС і в Україні - то різниця очевидна, і вона не в нашу користь. Але якщо порівняти співвідношення вартості алкоголю в країнах ЄС до доходів, то вийде, що ми живемо "багатшими" наших західних сусідів. Різниця за зіставленої ціною алкоголю, мінімум в 4 рази. Це означає, що в перерахунку вартості алкоголю до середнього рівня доходу, для українців алкоголь дорожче в рази, ніж для європейців. Суть в тому, що рівень податкового навантаження на одну пляшку якісного алкоголю, яка, природно, закладена в ціні, в два з половиною, а то і в три рази вище, ніж може собі дозволити оплатити українець з середньостатистичним доходом.

Це наслідок непродуманої податкової політики, що в подальшому провокує покупця на економію, а значить - на покупку сурогатного алкоголю. Легального виробника податкове навантаження просто знищує. Останні роки легальне виробництво в середньому скорочується на 20% щорічно, все менше людей можуть дозволити собі купувати легальний алкоголь," - пояснила вона.