Инфляция больше всего беспокоит страны G20 - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Стремительная инфляция, развивающийся долговой кризис и проблемы стоимости жизни представляют наибольшие угрозы для ведения бизнеса в странах G20 в ближайшие два года, показали данные Всемирного экономического форума, опубликованные в понедельник, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Инфляция подскочила к уровню, невиданному несколько десятилетий, что побудило треть стран G20 назвать рост цен своей главной проблемой, как показал опрос, проведенный Центром новой экономики и общества Всемирного экономического форума.
Хотя центральные банки по всему миру стали на путь агрессивного усиления денежно-кредитной политики, их усилия по сдерживанию инфляции рискуют спровоцировать рецессию в мировой экономике, отмечает издание.
Опрос, проводимый накануне COP27 в Египте и саммита G20 в Индонезии в конце этого месяца, также показал, что экологические проблемы впервые за многие годы отошли на второй план, поскольку мир занимается более насущными социально-экономическими проблемами - от последствий войны в Украине до кризиса стоимости жизни
"Переход к "чистому нулю" слишком далеко отошел в краткосрочных планах многих бизнес-лидеров, - сказал главный специалист по рискам Zurich Insurance Питер Гигер. - Однако последствия изменения климата являются как краткосрочными, так и долгосрочными".
Несмотря на участившиеся случаи утечки данных и технологических угроз безопасности, кибератаки были одними из наименее часто упоминавшихся рисков в опросе, добавляет издание.
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