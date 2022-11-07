Инфляция больше всего беспокоит страны G20 - опрос

Детали

Инфляция подскочила к уровню, невиданному несколько десятилетий, что побудило треть стран G20 назвать рост цен своей главной проблемой, как показал опрос, проведенный Центром новой экономики и общества Всемирного экономического форума.

Хотя центральные банки по всему миру стали на путь агрессивного усиления денежно-кредитной политики, их усилия по сдерживанию инфляции рискуют спровоцировать рецессию в мировой экономике, отмечает издание.

Опрос, проводимый накануне COP27 в Египте и саммита G20 в Индонезии в конце этого месяца, также показал, что экологические проблемы впервые за многие годы отошли на второй план, поскольку мир занимается более насущными социально-экономическими проблемами - от последствий войны в Украине до кризиса стоимости жизни

"Переход к "чистому нулю" слишком далеко отошел в краткосрочных планах многих бизнес-лидеров, - сказал главный специалист по рискам Zurich Insurance Питер Гигер. - Однако последствия изменения климата являются как краткосрочными, так и долгосрочными".

Несмотря на участившиеся случаи утечки данных и технологических угроз безопасности, кибератаки были одними из наименее часто упоминавшихся рисков в опросе, добавляет издание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина не будет участвовать в саммите G20, если там будет путин - зеленский