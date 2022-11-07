Інфляція найбільше непокоїть країни G20 - опитування

Деталі

Інфляція підскочила до рівня, небаченого кілька десятиліть, що спонукало третину країн G20 назвати зростання цін своєю головною проблемою, як показало опитування, проведене Центром нової економіки та суспільства Всесвітнього економічного форуму.

Хоча центральні банки в усьому світі стали на шлях агресивного посилення грошово-кредитної політики, їхні зусилля зі стримування інфляції ризикують спровокувати рецесію у світовій економіці, відзначає видання.

Опитування, яке проводиться напередодні COP27 в Єгипті та саміту G20 в Індонезії наприкінці цього місяця, також показало, що екологічні проблеми вперше за багато років відійшли на другий план, оскільки світ займається більш нагальними соціально-економічними проблемами - від наслідків війни в Україні до кризи вартості життя.

"Перехід до "чистого нуля" надто далеко відійшов у короткострокових планах багатьох бізнес-лідерів, - сказав головний спеціаліст з ризиків Zurich Insurance Пітер Гігер. - Проте наслідки зміни клімату є як короткостроковими, так і довгостроковими".

Попри випадки витоку даних і технологічних загроз безпеці, що почастішали, кібератаки були одними з найменш часто згадуваних ризиків в опитуванні, додає видання.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна не буде брати участь у саміті G20, якщо там буде путін - Зеленський