Infinity от удара в грузовик отбросило на встречную: на Одесской трассе произошло смертельное тройное ДТП

Вблизи села Саливинка Киевской области произошло ДТП с участием трех автомобилей автомобилей, погибли два человека, сообщает УНН со ссылкой на главное управление Национальной полиции области.

Детали

На 68 километре трассы Киев-Одесса "Infinity" столкнулся с грузовиком, водитель которого совершал разворот в разрешенном месте. Легковушку отбросило на встречную полосу, где автомобиль столкнулся с внедорожником "Mazda", водитель которого также совершал разворот.

В результате ДТП один из пассажиров "Infinity", 39-летний мужчина погиб на месте происшествия, другой 32-летний пассажир этого же автомобиля скончался в карете скорой помощи.

Следователи следственного управления полиции Киевщины сообщили водителю "Infinity" о подозрении (ч.3 ст.286 УК).

В Харькове в результате ДТП две машины вылетели на пешеходный переход: пострадали два человека