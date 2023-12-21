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Infinity от удара в грузовик отбросило на встречную: на Одесской трассе произошло смертельное тройное ДТП

Киев  •  УНН

21 декабрь 2023, 12:35  •  20262 просмотра

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На трассе Киев-Одесса произошла смертельная авария: автомобиль Infinity столкнулся с грузовиком, после чего его вынесло на полосу встречного движения, в результате чего погибло два человека.

Вблизи села Саливинка Киевской области произошло ДТП с участием трех автомобилей автомобилей, погибли два человека, сообщает УНН со ссылкой на главное управление Национальной полиции области.

Детали

На 68 километре трассы Киев-Одесса "Infinity" столкнулся с грузовиком, водитель которого совершал разворот в разрешенном месте. Легковушку отбросило на встречную полосу, где автомобиль столкнулся с внедорожником "Mazda", водитель которого также совершал разворот.

В результате ДТП один из пассажиров "Infinity", 39-летний мужчина погиб на месте происшествия, другой 32-летний пассажир этого же автомобиля скончался в карете скорой помощи.

Следователи следственного управления полиции Киевщины сообщили водителю "Infinity" о подозрении (ч.3 ст.286 УК). 

В Харькове в результате ДТП две машины вылетели на пешеходный переход: пострадали два человека20 декабрь 2023, 17:42 • 24983 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
Infinity від удару в вантажівку відкинуло на зустрічну: на Одеській трасі сталася смертельна потрійна ДТП
Infinity thrown into oncoming traffic after hitting a truck: a deadly triple accident on the Odesa highway
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Infinity от удара в грузовик отбросило на встречную: на Одесской трассе произошло смертельное тройное ДТП

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