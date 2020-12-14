Инфекционистка рассказала, безопасно ли путешествовать, если человек переболел COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Если человек переболел коронавирусной болезнью COVID-19, у нее выработались антитела к коронавирусу. Таким образом организм может быть защищенным от повторного заражения. Поэтому переболевших и тем, кто сомневается - необходимо сдать ИФА-тест на антитела перед планированием новогоднего отпуска с путешествиями. Об этом УНН рассказала врач-инфекционист Лариса Мороз.
"Если есть антитела в достаточном количестве, то человек не будет подвергаться опасности. Она уже второй раз не заболеет, потому что есть защитные антитела", - объясняет она.
Поэтому, по словам инфекционистки, тем, кто переболел или сомневается, сталкивался ли его организм с COVID-19, достаточно сдать ИФА-тест на антитела.
"Если человек болел бессимптомно и хочет не волноваться, то нужно сделать ИФА-тест - и все. Это прекрасный способ, чтобы узнать наверняка и не волноваться за новогодние праздники", - сообщила Мороз.