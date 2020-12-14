Инфекционистка рассказала, безопасно ли путешествовать, если человек переболел COVID-19

"Если есть антитела в достаточном количестве, то человек не будет подвергаться опасности. Она уже второй раз не заболеет, потому что есть защитные антитела", - объясняет она.

Поэтому, по словам инфекционистки, тем, кто переболел или сомневается, сталкивался ли его организм с COVID-19, достаточно сдать ИФА-тест на антитела.

"Если человек болел бессимптомно и хочет не волноваться, то нужно сделать ИФА-тест - и все. Это прекрасный способ, чтобы узнать наверняка и не волноваться за новогодние праздники", - сообщила Мороз.