Інфекціоністка розповіла, чи безпечно подорожувати, якщо людина перехворіла на COVID-19

"Якщо є антитіла у достатній кількості, то людина не буде наражатися на небезпеку. Вона вже вдруге не захворіє, тому що є захисні антитіла", - пояснює вона.

Тож, за словами інфекціоністки, тим, хто перехворів або сумнівається, чи стикався його організм з COVID-19, достатньо здати ІФА-тест на антитіла.

"Якщо людина хворіла безсимптомно і хоче не хвилюватися, то потрібно зробити ІФА-тест — і все. Це прекрасний спосіб, щоб дізнатись напевно і не хвилюватися за новорічні свята", - повідомила Мороз.