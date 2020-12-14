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Інфекціоністка розповіла, чи безпечно подорожувати, якщо людина перехворіла на COVID-19

Київ • УНН

 • 30974 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Якщо людина перехворіла на коронавірусну хворобу COVID-19, у неї виробились антитіла до коронавірусу. Таким чином організм може бути захищеним від повторного зараження. Тому перехворілим і тим, хто сумнівається - необхідно здати ІФА-тест на антитіла перед плануванням новорічної відпустки із подорожами. Про це УНН розповіла лікар-інфекціоніст Лариса Мороз.

Інфекціоністка розповіла, чи безпечно подорожувати, якщо людина перехворіла на COVID-19

"Якщо є антитіла у достатній кількості, то людина не буде наражатися на небезпеку. Вона вже вдруге не захворіє, тому що є захисні антитіла", - пояснює вона.

Тож, за словами інфекціоністки, тим, хто перехворів або сумнівається, чи стикався його організм з COVID-19, достатньо здати ІФА-тест на антитіла.

"Якщо людина хворіла безсимптомно і хоче не хвилюватися, то потрібно зробити ІФА-тест — і все. Це прекрасний спосіб, щоб дізнатись напевно і не хвилюватися за новорічні свята", - повідомила Мороз.

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