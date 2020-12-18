Инфекционист объяснила, как еще локдаун поможет медицине

“Я всегда за разъединительные мероприятия. Потому что это всегда приводит к снижению заболеваемости. Ничего не изменилось со средних веков. Как тогда была чума — все сидели по домам и ни с кем не контактировали, чтобы не заразиться — так и здесь. Разъединение собьет заболеваемость, но другое дело, что потом она снова повыситься. Но, немного отдохнет система. Может немного успеют провести дополнительный кислород, закупить лекарства. Понимаете, так получилось, что эта проблема быстро возникла и требует быстрых решений, все новое ”, - заявила Ольга Голубовская.

Напомним, 9 декабря правительство поддержало постановление о введении жестких карантинных мер по борьбе с распространением COVID-19 в Украине с 8 по 24 января 2021 года. Глава Минздрава Степанов назвал основные причины, почему в Украине усиливают карантин.



Добавим, что председатель партии “Слуга народа” Александр Корниенко сообщил, что на введении Кабинетом министров Украины жесткого карантина после новогодних праздников настаивали представители органов местного самоуправления, которые были приобщены к обсуждению сроков ввода локдауна.