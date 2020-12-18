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Інфекціоніст пояснила, як ще локдаун допоможе медицині

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Протягом введення жорстких карантинних обмежень в Україні не лише зменшиться швидкість розповсюдження коронавірусної інфекції. Також в період із 8 по 24 січня медична система зможе “відпочити”, у лікарнях буде змога провести додатковий кисень та з’явиться можливість запастися ліками. Про це в ефірі одного з телеканалів заявила заслужений лікар України, інфекціоніст Ольга Голубовська, інформує УНН.

Інфекціоніст пояснила, як ще локдаун допоможе медицині

“Я завжди за роз’єднувальні заходи. Тому що це завжди приводить до зниження захворюваності. Нічого не змінилося зі Середніх віків. Як тоді була чума — всі сиділи по домівках й ні з ким не контактували, щоб не заразитися — так і тут. Роз’єднання зіб’є захворюваність, але інша справа, що потім вона знову підвищитися. Але, хоч трішки відпочине система. Може трішки встигнуть провести додатковий кисень, закупити ліки. Розумієте, так вийшло, що ця проблема швидко виникла й вимагає швидких рішень, все нове”, — заявила Ольга Голубовська.

Нагадаємо, 9 грудня уряд підтримав постанову щодо введення жорстких карантинних заходів для боротьби з поширенням COVID-19 в Україні з 8 по 24 січня 2021 року. Глава МОЗ Степанов назвав основні причини, чому в Україні посилюють карантин.

Додамо, що голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко повідомив, що на запровадженні Кабінетом міністрів України жорсткого карантину після новорічних свят наполягали представники органів місцевого самоврядування, які були долучені до обговорення термінів введення локдауну.

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