Інфекціоніст пояснила, як ще локдаун допоможе медицині

“Я завжди за роз’єднувальні заходи. Тому що це завжди приводить до зниження захворюваності. Нічого не змінилося зі Середніх віків. Як тоді була чума — всі сиділи по домівках й ні з ким не контактували, щоб не заразитися — так і тут. Роз’єднання зіб’є захворюваність, але інша справа, що потім вона знову підвищитися. Але, хоч трішки відпочине система. Може трішки встигнуть провести додатковий кисень, закупити ліки. Розумієте, так вийшло, що ця проблема швидко виникла й вимагає швидких рішень, все нове”, — заявила Ольга Голубовська.

Нагадаємо, 9 грудня уряд підтримав постанову щодо введення жорстких карантинних заходів для боротьби з поширенням COVID-19 в Україні з 8 по 24 січня 2021 року. Глава МОЗ Степанов назвав основні причини, чому в Україні посилюють карантин.



Додамо, що голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко повідомив, що на запровадженні Кабінетом міністрів України жорсткого карантину після новорічних свят наполягали представники органів місцевого самоврядування, які були долучені до обговорення термінів введення локдауну.