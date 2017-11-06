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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 43648 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 110255 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 101250 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 104123 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 103469 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 87590 просмотра

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Индонезия призгрозила заблокировать WhatsApp

Индонезия призгрозила заблокировать WhatsApp

Киев  •  УНН

 • 9957 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Министерство связи Индонезии в понедельник пообещало заблокировать мессенджер WhatsApp, если служба не обеспечит удаления непристойных изображений графического интерфейса GIF-формата, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Сэмюэл Пангерапан, глава министерства коммуникаций и информации Индонезии, сообщил, что WhatsApp будет заблокирован в течение 48 часов, если требования министерства не будут выполнены.

"Да, правда. Они должны соблюдать правила принимающей стороны", - сказал он о предложенных условиях.

По его словам, Министерство направило три письма с требованиями к руководству WhatsApp.

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Как сообщает издание, индонезийский фонд потребителей (YLKI) призвал министерство коммуникаций блокировать порнографические изображения GIF, доступные с помощью смайлов, жалуясь на то, что их могут увидеть дети.

Ранее в этом году Индонезия заблокировала доступ к некоторым каналам приложения Telegram, при этом сделав зачвление, что ее форумы "полны радикалов и террористической пропаганды", прежде чем прийти к соглашению с руководителями приложения о том, как предотвратить пропаганду.

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