Индонезия призгрозила заблокировать WhatsApp

Сэмюэл Пангерапан, глава министерства коммуникаций и информации Индонезии, сообщил, что WhatsApp будет заблокирован в течение 48 часов, если требования министерства не будут выполнены.

"Да, правда. Они должны соблюдать правила принимающей стороны", - сказал он о предложенных условиях.

По его словам, Министерство направило три письма с требованиями к руководству WhatsApp.

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Как сообщает издание, индонезийский фонд потребителей (YLKI) призвал министерство коммуникаций блокировать порнографические изображения GIF, доступные с помощью смайлов, жалуясь на то, что их могут увидеть дети.

Ранее в этом году Индонезия заблокировала доступ к некоторым каналам приложения Telegram, при этом сделав зачвление, что ее форумы "полны радикалов и террористической пропаганды", прежде чем прийти к соглашению с руководителями приложения о том, как предотвратить пропаганду.