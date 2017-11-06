Індонезія призгрозила заблокувати WhatsApp

Семюел Пангерапан, голова міністерства комунікацій та інформації Індонезії, повідомив, що WhatsApp буде заблоковано протягом 48 годин, якщо вимоги міністерства не будуть виконані.

"Так, правда. Вони повинні дотримуватися правил приймаючої сторони", - сказав він про запропоновані умови.

За його словами, Міністерство направило три листи з вимогами до керівництва WhatsApp.

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Як повідомляє видання, індонезійський фонд споживачів (YLKI) закликав міністерство комунікацій блокувати порнографічні зображення GIF, доступні за допомогою смайлів, скаржачись на те, що їх можуть побачити діти.

Раніше цього року Індонезія заблокувала доступ до деяких каналів додатку Telegram, заявивши, що її форуми "повні радикалів та терористичної пропаганди", перш ніж прийти до угоди з керівниками додатку про те, як запобігти пропаганді.