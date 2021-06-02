"Индийский" штамм COVID-19 распространился уже на более чем 70 стран и территорий
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что штамм COVID-19, впервые обнаруженный в Индии, был зафиксирован уже в по меньшей мере 62 странах и территориях, при этом еще 12 не указали, какой именно подвид варианта зафиксировали. Об этом говорится в еженедельном отчете ВОЗ, передает УНН.
Детали
Согласно новой классификации ВОЗ, штаммы COVID-19 теперь называют буквами греческого алфавита вместо названий британским, южноафриканским, бразильским и индийским штаммами. Так для британского варианта выбрали букву Alfa, для южноафриканского - Beta, для бразильского - Gamma, а для индийского - Delta.
Таким образом, по состоянию на 1 июня, штаммы COVID-19 обнаружены в странах и территориях:
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- Alfa - 160
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- Beta - 113
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- Gamma - 64
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- Delta - 62 (у еще 12 образцов не установлена сублиния штамма Delta).
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В Украине штамм Delta пока ВОЗ не зафиксирован.
Ситуация с распространением коронавируса в мире
Число новых случаев и смертей от COVID-19 продолжает снижаться: за последнюю неделю во всем мире было зарегистрировано более 3,5 миллиона новых случаев и 78 000 новых смертей, что на 15% и 7% соответственно по сравнению с предыдущей неделей.
Регионы Европы и Юго-Восточной Азии сообщили о наибольшем сокращении числа новых случаев заражения и смертей за последнюю неделю, тогда как заболеваемость увеличилась в регионах Африки и Западной части Тихого океана. Число случаев, зарегистрированных в регионах Северной и Южной Америки и Восточного Средиземноморья, было таким же, как и на предыдущей неделе. Сообщалось о росте смертности в Африканском регионе, тогда как в регионах Европы и Восточного Средиземноморья сообщалось о снижении, а зарегистрированные показатели смертности в регионах Западной части Тихого океана и Америки были аналогичны показателям смертности на предыдущей неделе.
Хотя количество случаев заболевания и смерти в мире продолжало снижаться пятую и четвертую неделю подряд соответственно, заболеваемость и смертность остаются на высоком уровне, и во многих странах во всех регионах зарегистрирован значительный рост.
Наибольшее количество новых случаев за отчетную неделю по 1 июня было зарегистрировано в Индии (1 364 668 новых случаев; снижение на 26%), Бразилии (420 981 новый случай; снижение на 7%), Аргентине (219 910 новых случаев; увеличение на 3%), США (153 587 новых случаев; снижение на 18%) и Колумбии (150 517 новых случаев; рост на 40%).
Ситуация в Украине
В Украине зафиксировано уже 2,206 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 1 июня, - 2,2 тысячи, практически на уровне предыдущих суток.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на шестнадцатом месте по распространению и на восемнадцатом - по количеству смертей от COVID-19.