"Индийский" штамм COVID-19 распространился уже на более чем 70 стран и территорий

КИЕВ. 2 июня. УНН. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что штамм COVID-19, впервые обнаруженный в Индии, был зафиксирован уже в по меньшей мере 62 странах и территориях, при этом еще 12 не указали, какой именно подвид варианта зафиксировали. Об этом говорится в еженедельном отчете ВОЗ, передает УНН.