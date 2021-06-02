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"Індійський" штам COVID-19 поширився вже на понад 70 країн і територій

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 червня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що штам COVID-19, вперше виявлений в Індії, був зафіксований уже у щонайменше 62 країнах і територіях, при цьому ще 12 не вказали, який саме підвид варіанту зафіксували. Про це йдеться у щотижневому звіті ВООЗ, передає УНН.

"Індійський" штам COVID-19 поширився вже на понад 70 країн і територій

Деталі

Згідно з новою класифікацією ВООЗ, штами COVID-19 відтепер називають літерами грецького алфавіту замість назв британським, південноафриканським, бразильським та індійським штамами. Так для британського варіанту обрали літеру Alfa, для південноафриканського - Beta, для бразильського - Gamma, а для індійського - Delta.

Тож, станом на 1 червня, штами COVID-19 виявлено у країнах і територіях:

  • Alfa - 160
  • Beta - 113
  • Gamma - 64
  • Delta - 62 (у ще 12 зразків не встановлена сублінія штаму Delta).

В Україні штам Delta наразі ВООЗ не зафіксовано.

Ситуація з поширенням коронавірусу у світі

Кількість нових випадків і смертей від COVID-19 продовжує знижуватися: за останній тиждень у всьому світі було зареєстровано понад 3,5 мільйонів нових випадків і 78 000 нових смертей, що на 15% і 7% відповідно в порівнянні з попереднім тижнем.

Регіони Європи і Південно-Східної Азії повідомили про найбільше скорочення кількості нових випадків захворювання і смертей за останній тиждень, тоді як захворюваність збільшилася в регіонах Африки та Західної частини Тихого океану. Кількість випадків, зареєстрованих в регіонах Північної і Південної Америки та Східного Середземномор'я, була такою ж, як і на попередньому тижні. Повідомлялося про зростання смертності в Африканському регіоні, тоді як в регіонах Європи і Східного Середземномор'я повідомлялося про зниження, а зареєстровані показники смертності в регіонах Західної частини Тихого океану і Америки були аналогічні показниками смертності на попередньому тижні.

Хоча кількість випадків захворювання і смертей в світі продовжувала знижуватися п'ятий і четвертий тиждень поспіль відповідно, захворюваність і смертність залишаються на високому рівні, і в багатьох країнах у всіх регіонах зареєстрований значне зростання.

Найбільша кількість нових випадків за звітний тиждень по 1 червня була зареєстрована в Індії (1 364 668 нових випадків; зниження на 26%), Бразилії (420 981 новий випадок; зниження на 7%), Аргентині (219 910 нових випадків; збільшення на 3%), США (153 587 нових випадків; зниження на 18%) і Колумбії (150 517 нових випадків; зростання на 40%).

Ситуація в Україні

В Україні зафіксовано вже 2,206 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 1 червня, - 2,2 тисячі, практично на рівні попередньої доби.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у - за кількістю смертей від COVID-19.

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