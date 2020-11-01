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Индийские власти объявили о ликвидации лидера группировки "Хизбул Муджахеды" в Кашмире

Индийские власти объявили о ликвидации лидера группировки "Хизбул Муджахеды" в Кашмире

Киев  •  УНН

 • 12513 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Индийские войска убили в перестрелке в Кашмире командира Сайфулла Миру, который был руководителем операции крупнейшей в регионе повстанческой группировки "Хизбул Муджахеды". Об этом со ссылкой на информацию власти сообщает Al Jazeera, передает УНН.

"Топ-командир повстанцев был убит индийскими правительственными силами в главном городе индийского Кашмира", цитирует власти издание, отметив, что после этого в спорном регионе начались антииндийские протесты.

Генеральный инспектор полиции Кашмира Виджай Кумар сказал, что силы безопасности начали операцию в воскресенье, действуя на основании разведывательных данных о присутствии Мира в районе на окраине столицы региона Сринагара.

Он сказал, что в результате перестрелки командир был убит, а его предполагаемый соратник был схвачен.

"Это большой успех сил безопасности в борьбе с боевиками в регионе", - сказал Кумар.

Как указывает издание, убитый командир Сайфулла Мир был  "руководителем операции крупнейшей в регионе повстанческой группировки "Хизбул Муджахеды", которая в течение десятилетий возглавляла вооруженную кампанию против индийского правления".

Вскоре после перестрелки по соседству вспыхнули антииндийские протесты. Полиция применила слезоточивый газ и оружие, чтобы помешать множеству молодых людей, которые бросались камнями, протестировать в этом районе, отмечает издание.

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