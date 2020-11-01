Индийские власти объявили о ликвидации лидера группировки "Хизбул Муджахеды" в Кашмире
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Индийские войска убили в перестрелке в Кашмире командира Сайфулла Миру, который был руководителем операции крупнейшей в регионе повстанческой группировки "Хизбул Муджахеды". Об этом со ссылкой на информацию власти сообщает Al Jazeera, передает УНН.
"Топ-командир повстанцев был убит индийскими правительственными силами в главном городе индийского Кашмира", цитирует власти издание, отметив, что после этого в спорном регионе начались антииндийские протесты.
Генеральный инспектор полиции Кашмира Виджай Кумар сказал, что силы безопасности начали операцию в воскресенье, действуя на основании разведывательных данных о присутствии Мира в районе на окраине столицы региона Сринагара.
Он сказал, что в результате перестрелки командир был убит, а его предполагаемый соратник был схвачен.
"Это большой успех сил безопасности в борьбе с боевиками в регионе", - сказал Кумар.
Как указывает издание, убитый командир Сайфулла Мир был "руководителем операции крупнейшей в регионе повстанческой группировки "Хизбул Муджахеды", которая в течение десятилетий возглавляла вооруженную кампанию против индийского правления".
Вскоре после перестрелки по соседству вспыхнули антииндийские протесты. Полиция применила слезоточивый газ и оружие, чтобы помешать множеству молодых людей, которые бросались камнями, протестировать в этом районе, отмечает издание.