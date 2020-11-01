Індійська влада оголосила про ліквідацію лідера угруповання "Хізбул Муджахеди" в Кашмірі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Індійські війська вбили у перестрілці в Кашмірі командира Сайфуллу Міру, який був керівником операції найбільшого в регіоні угрупування "Хізбул Муджахеди". Про це з посиланням на інформацію влади повідомляє Al Jazeera, передає УНН.
"Топ-командир повстанців було вбито індійськими урядовими силами в головному місті індійського Кашміру", цитує владу видання, зазначивши, що після цього в спірному регіоні почалися анти-індійські протести.
Генеральний інспектор поліції Кашміру Віджай Кумар сказав, що сили безпеки почали операцію в неділю, діючи на підставі розвідувальних даних про присутність Міра в районі на околиці столиці регіону Срінагар.
Він сказав, що в результаті перестрілки командир був убитий, а його ймовірний соратник був захоплений.
"Це великий успіх сил безпеки в боротьбі з бойовиками в регіоні", - сказав Кумар.
Як вказує видання, убитий командир Сайфулла Мір був "керівником операції найбільшого в регіоні повстанського угрупування "Хізбул Муджахеди", яка протягом десятиліть очолювала збройну кампанію проти індійського правління".
Невдовзі після перестрілки по сусідству спалахнули антиіндійські протести. Поліція застосувала сльозогінний газ і зброю, щоб перешкодити безлічі молодих людей, які кидалися камінням, протестувати в цьому районі, відзначає видання.