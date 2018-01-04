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Индия разрабатывает экономическую малую ракету для вывода на орбиту мини-спутников

Киев • УНН

 • 12007 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Индийская организация космических исследований (ISRO) работает над созданием малой ракеты-носителя, которая будет использоваться для вывода на орбиту небольших спутников. Об этом сообщил государственный министр, курирующий атомную энергетику и космос Индии, Джитендра Сингх в ответ на запрос нижней палаты парламента, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Индия разрабатывает экономическую малую ракету для вывода на орбиту мини-спутников

“ISRO работает над разработкой малогабаритной ракеты-носителя (SSLV) исключительно для вывода небольших спутников, — указал он. — Ожидается, что SSLV, которая в разы снизит стоимость запуска спутников на конкурентном рынке космических услуг, будет готова к эксплуатации в 2019 году”.

Министр отметил, что во всем мире сейчас наблюдается тенденция к уменьшению веса и размеров спутников, поэтому необходимость в небольшой и экономической ракете-носителе очевидна. “Когда в феврале прошлого года ISRO запустила одновременно рекордные 104 спутника, за исключением Cartosat-2, все они были небольшими”, — напомнил он.

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По словам К. Сивана, директора Космического центра им. Викрама Сарабхаи, который участвует в разработке SSLV, эта ракета будет втрое легче и вдвое короче основной ракеты-носителя Индии — PSLV. “Вес SSLV составит около 100 тонн, а ее высота — 20-25 метров, она сможет выводить небольшие спутники на низких орбитах до 2 тысяч километров, — заявил он. — Мы надеемся провести ее первый запуск в первой половине 2019 года, причем стоимость запуска будет в десять раз ниже, чем в PSLV”.

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Как ранее сообщало УНН, компания SpaceX запустила 22 декабря 2017 ракету-носитель Falcon 9 с десятью телекоммуникационными спутниками Iridium NEXT. Старт был осуществлен с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния), его трансляцию SpaceX вела на своем сайте.

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