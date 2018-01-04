Індія розробляє економічну малу ракету для виведення на орбіту міні-супутників
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Індійська організація космічних досліджень (ISRO) працює над створенням малої ракети-носія, що буде використовуватися для виведення на орбіту невеликих супутників. Про це повідомив державний міністр, який курирує атомною енергетикою і космос Індії, Джітендра Сінгх у відповідь на запит нижньої палати парламенту, повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
“ISRO працює над розробкою малогабаритної ракети-носія (SSLV) виключно для виведення невеликих супутників, — вказав він. — Очікується, що SSLV, яка в рази знизить вартість запуску супутників на конкурентному ринку космічних послуг, буде готова до експлуатації в 2019 році”.
Міністр зазначив, що в усьому світі зараз спостерігається тенденція до зменшення ваги і розмірів супутників, тому необхідність в невеликій і економічною ракеті-носії очевидна. “Коли у лютому минулого року ISRO запустила одночасно рекордні 104 супутника, за винятком Cartosat-2, всі вони були невеликими”, — нагадав він.
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За словами К. Сивана, директора Космічного центру ім. Викрама Сарабхаі, який бере участь в розробці SSLV, ця ракета буде втричі легше і вдвічі коротше основної ракети-носія Індії — PSLV. “Вага SSLV становитиме близько 100 тонн, а її висота — 20-25 метрів, вона зможе виводити невеликі супутники на низьких орбітах до 2 тисяч кілометрів, — заявив він. — Ми сподіваємося провести її перший запуск в першій половині 2019 року, причому вартість запуску буде в десять разів нижче, ніж у PSLV”.
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Як раніше повідомляло УНН, компанія SpaceX запустила 22 грудня 2017 року ракету-носій Falcon 9 з десятьма телекомунікаційними супутниками Iridium NEXT. Старт був здійснений з бази ВПС США Ванденберг (штат Каліфорнія), його трансляцію SpaceX вела на своєму сайті.