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Индия покупала российскую нефть с 2022 года по просьбе США для стабилизации рынка — глава МИД

Киев • УНН

 • 670 просмотра

Индия покупала российскую нефть по просьбе США для стабилизации мировых цен. Об этом заявил министр иностранных дел страны Субраманьям Джайшанкар.

Индия покупала российскую нефть с 2022 года по просьбе США для стабилизации рынка — глава МИД

Индия покупала нефть у россии с 2022 года, поскольку она была дешевой и доступной. Об этом заявил министр иностранных дел страны Субраманьям Джайшанкар, сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

По его словам, Индия делала это по просьбе США, чтобы сохранить низкие мировые цены на нефть.

В то время США специально попросили Индию покупать российскую нефть, чтобы стабилизировать рынок нефти. Я покупаю нефть на основе стоимости и наличия

- сказал Джайшанкар.

Издание отмечает, что после того, как США ввели санкции против россии в 2022 году за вторжение в Украину и ограничили цену на ее нефть, Индия стала основным покупателем.

На тот момент значительная часть нефти, доступной на рынке, поступала из россии, потому что европейцы скупали ближневосточную нефть, которая была нашим традиционным поставщиком. Обстоятельства толкали нас в определенном направлении

- признался глава МИД Индии.

Он также раскритиковал периодические санкции США в отношении российской нефти.

"Давайте не будем притворяться, что здесь задействован какой-то великий принцип. Я не думаю, что уместно делать из этого вопроса показную моральность", - добавил Джайшанкар.

Напомним

Индийский регистр судоходства (IRClass), один из ведущих мировых органов сертификации безопасности судов, с 2023 года исключил из своего реестра 235 судов, преимущественно нефтяных танкеров, из-за их причастности к нарушению международных санкций.

Индия и рф договорились о взаимном размещении тысяч военных и кораблей - СМИ05.05.26, 10:16 • 5874 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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