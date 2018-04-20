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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Индия хочет подать заявку на проведение Олимпиады-2032

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. Президент Национального олимпийского комитета Индии Нариндер Батра рассказал о нацеленности Индии на получение права проведения ряда крупных спортивных соревнований в будущем, передает УНН со ссылкой на USA Today.

Индия хочет подать заявку на проведение Олимпиады-2032

О желании провести спортивные события мирового значения в Индии Батра рассказал на совместной пресс-конференции с президентом МОК Томасом Бахом.

“Мы будем претендовать на проведение трех крупных мероприятий, независимо от того, даст ли нам Международный олимпийский комитет (МОК) право на их организацию. Мы подадим заявки на проведение юношеских Олимпийских Игр 2026, Азиатских игр 2030 года и летних Олимпийских игр 2032”, — отметил Батра.

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Бах в свою очередь отметил большой потенциал Индии. Также президент МОК считает, что эта страна в будущем когда-то принимать ОИ, но шансы на получение права проведения Игр 2032 году он не захотел оценивать, поскольку подача заявок на ОИ-2032 еще не открылась.

Добавим также, следующие летние Олимпийские игры пройдут в Токио (2020), в 2024 году — в Париже, а в 2028-м — в Лос-Анджелесе. Юношеские Летние игры состоятся в этом году в Буэнос-Айресе.

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